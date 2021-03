'Taciz' ile suçlanan Vali Cuomo'ya istifa çağrısı

Hakkında birçok kadının taciz iddiasında bulunmasına rağmen, dün istifa etmeyeceğini açıklayan Cuomo'ya partisinden tepki geldi.



New York Eyalet Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Andrea Stewart-Cousins ve Eyalet Meclis Sözcüsü Demokrat Carl Heastie, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Cuomo'yu istifaya çağırdı.



Stewart-Cousins, açıklamasında, Cuomo hakkında taciz iddialarının yanı sıra "uygunsuz iş yeri ortamı yaratma, Kovid-19 salgınında yaşlı bakım evlerindeki verilerin güvenilirliğinin olmaması" gibi suçlamalar da olduğuna dikkati çekerek, "New York hala pandeminin ortasında ve hala bunun sosyal, sağlık ve ekonomik sonuçlarıyla boğuşuyor. Eyaletimizi, günlük hayatın dikkat dağıtan ögelerine takılmadan yönetmeliyiz. New York'un iyiliği için Cuomo istifa etmeli." ifadelerini kullandı.



Heastie ise açıklamasında, eyaletin şu an birçok zorluk ile karşı karşıya olduğunun altını çizerek, "Şimdi, Vali Cuomo'nun, New York halkının ihtiyaçlarını gerçekten karşılayıp karşılamayacağını düşünmesinin zamanıdır." ifadesini kullandı.



New York Eyalet Senatosu Çoğunlu Lider Yardımcısı Michael Gianaris de Twitter üzerinden yapıtğı açıklamada, Stewart-Cousins'in istifa çağrısına katıldığını belirtti.



CUOMO HAKKINDAKİ TACİZ İDDİALARI



Vali Cuomo'un eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat 2021'de "Medium" adlı ınternet sitesinde yayımladığı makalede, Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmişti.



New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett de 63 yaşındaki Vali'nin geçen baharda kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü.



33 yaşındaki fotoğrafçı Anna Ruch, New York Times'a 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Eylül 2019'daki bir düğünde Cuomo'nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" iddia etmişti.



Cuomo’ya yönelik cinsel taciz iddiasında bulunan kadınların sayısının 3’e çıkmasıyla Vali'ye New York eyalet Kongresi ve şehir meclisi içinde kendi partisinden üyeler istifa çağrısında bulunmuştu.



Cuomo da 28 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, bazı davranışlarının "istenmeyen flört" olarak yanlış yorumlandığını, etrafındakilere daha hassas ve mesafeli yaklaşması gerektiğini anladığını belirterek, özür dilemişti.