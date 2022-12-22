Taliban ünivesiteden sonra ilkokulu da yasakladı

Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesinden sonra Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban kız çocukları ve kadınların hayatını kısıtlamaya devam ediyor.

Taliban yönetimi haftabaşında kadınların üniversite eğitimi almasına yasak getirmişti. Türkiye dahil birçok ülkeden tepki çeken bu kararın ardından Taliban bir adım öteye gitti.

Wall Street Journal'ın haberine göre Taliban kız çocuklarının ilkokul eğitimi almasına da yasak getirdi.

Haberde yer alan bilgilere göre, Taliban yetkilileri başkent Kabil'de ilkokul müdürleriyle biraraya geldi. Kız öğrencilerin ilkokulda da eğitim alamayacağı duyuruldu. Ayrıca, okullarda kadın öğretmenlerin de çalışamayacağı belirtildi.



The wall Street Journal'daki habere göre, kadınların artık camileri ziyaret edemeyeceği ve dini seminerlere katılamayacağı da kaydedildi.

Kızların orta ve lise kademelerindeki eğitimlerine devam etmesine ise izin verilmemişti.



Taliban yetkilileri kız okullarının "İslami çerçevede" yeniden düzenlenip yakın zamanda açılacağını duyurmasına rağmen okullar açılmamıştı.

