Tayvan, Çin'in deprem için yardım teklifini geri çevirdi

Çin'in Tayvan İlişkileri Ofisi, depremin ardından Ada'ya afet yardımı yapmayı önerirken Tayvan'ın Anakara İlişkileri Ofisi, yardıma ihtiyaç duymadıklarını bildirdi.



Tayvan tarafından yapılan açıklamada, "Anakara'nın Tayvan İlişkileri Ofisinin bu sabah Hulien açıklarında meydana gelen depremle ilgili dile getirdiği kaygıyı not ettik. Düşünceli tavırlarını takdir etmekle birlikte Anakara'dan afet yardımına ihtiyaç duymuyoruz." ifadelerine yer verildi.



Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor.



Tayvan, Ada'da daha önce meydana gelen yıkıcı depremlerde Çin'den nakdi bağış yapılmasına izin verse de Çinli ekiplerin afet ve kurtarma çalışmalarına katılımına izin vermemişti.



DİĞER ÜLKELERDEN YARDIM TEKLİFİ



Başta Japonya olmak üzere çok sayıda ülke, afet yardımı ve kurtarma çalışmalarına destek için Tayvan'a yardım teklifinde bulundu.



Japonya Başbakanı Kişida Fumio, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini bildirirken Tayvan'ın Japonya'da 2011'de ve bu yıl meydana gelen depremlerde yardım elini uzattığını, şimdi sıranın kendilerinde olduğunu, ülkesinin gereken her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu belirtti.



İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron da aynı platformda paylaştığı mesajda ülkesinin her türlü desteğe hazır olduğu mesajını verdi.



Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis aynı platformda benzer içerikli bir mesaj paylaştı.



ABD'nin Ada'daki defakto temsilciliği niteliğindeki Tayvan Amerikan Enstitüsü'nün Başkanı Laura Rosenberger, "Tayvan'ın yakın bir dostu olarak bu zor günde düşüncelerimiz Tayvan halkıyla beraber." ifadesini kullandı.



Tayvan ile diplomatik ilişkileri bulunan az sayıdaki ülke arasında, Orta Amerika ülkesi Guatemala ve Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın liderleri de destek mesajları paylaştı.



TAYVAN'DA DEPREM



Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde sabah 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.



ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu bildirmişti.



Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA) ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyururken, bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirtmişti.



Tayvan'da 21 Eylül 1999'da Taipei'nin 150 kilometre güneyindeki Jiji'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2 bin 400 kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla kişi yaralanmış, binlerce bina yıkılmıştı.

