Almanya'da aşırı sağcıların isimlerinin ifşa edilmesi amacıyla açılan ve tartışmalara yol açan bir internet sitesi, kurucuları tarafından kısa süre sonra kapatıldı.



Aktivist kimlikleriyle tanınan sanatçıların üyesi olduğu Siyasi Güzellik Merkezi (ZPS) adlı oluşum tarafından açılan site, Almanya'nın Chemnitz kentinde geçtiğimiz aylarda düzenlenen aşırı sağcı gösterilere katılan arkadaş, komşu ya da meslektaşlarının fotoğraflarını gören insanları, bu kişilerin isimlerini açıklamaya teşvik ediyordu. Oluşum, ifşada bulunacak kişilere para ödülü de vadediyordu.



Sitenin kapatıldığını duyuran ZPS, böyle bir girişimde bulunmalarının gerçek nedenini de açıkladı.



ZPS, "soko-chemnitz.de" adresli internet sayfasındaki listede adının olup olmadığını öğrenmek için "arama" bölümünü kullanacağını tahmin ettikleri aşırı sağcıları tuzağa düşürmeyi hedeflediklerini ve bu amaçlarına ulaştıklarını belirtti.



Sitede yayımladığı açıklamada "Teşekkürler sevgili Naziler" ifadesini kullanan ZPS, bu sayede Chemnitz'de şiddet olaylarına sahne olan gösterilere katılan en az bin 500 kişinin kimliğine ulaştığını duyurdu.



Açıklamada, "Arama foksiyonunu kullanarak, kamuya açık kaynakların ortaya çıkarabileceğinden çok daha fazlasını bizle paylaşmış oldunuz" denildi.



ZPS kurucusu Philipp Ruch, Alman haber ajansı EPD'ye yaptığı açıklamada, "Bu şu an Almanya'daki aşırı sağcılıkla en bağlantılı veri bankası" dedi. ZPS'e göre, siteye giren bir ziyaretçi, ortalama 6,7 kişinin adını arattı.



Tartışma yaratmıştı



ZPS'in açtığı site, özel hayatın gizliliği konusunda tartışma başlatmıştı. Almanya'nın veri güvenliği kurumu, sitenin kanunlara aykırı olup olmadığını incelendiğini duyurmuştu. Alman Sanat Konseyi de söz konusu internet sitesini "sorunlu" olarak tanımlamıştı.



Sitenin açılmasından kısa süre sonra ZPS, Chemnitz'deki ofislerinin "maskeli bir grup" tarafından basıldığını açıklamıştı. Olay yerine gelen polis, ofiste aşırı sağcı göstericilerin posterlerine el koymuştu.



Siyasi Güzellik Merkezi'nden akvistler, geçen Temmuz ayında da Berlin'de başbakanlık binasının önüne yerleştirdikleri otomobilin önünde, üzerinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı da bulunan ve "Bu arabayı istiyor musun? O zaman diktatörlüğü öldür" yazılı olan bir pankart asmıştı. Eylem, Türkiye'nin tepkisine yol açmıştı.