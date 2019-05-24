AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, May'in istifa açıklamasını "memnuniyetle" izlemediğini ifade etti.



Juncker'in May ile çalışmaktan mutlu olduğunu ve kendisini takdir ettiğini belirten Andreeva, "(Juncker) Yeni başbakana da aynı ölçüde saygı gösterecek ve çalışma ilişkisi geliştirecektir" diye konuştu.



Andreeva, May'in istifasının AB'nin Brexit'e yaklaşımını değiştirmediğine işaret ederek, "Ayrılık anlaşmasına ilişkin pozisyonumuzda bir değişiklik bulunmuyor" dedi.