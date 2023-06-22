Titan'da umutlar söndü: Denizaltıdakiler hayatını kaybetti

DENİZALTIYI TASARLAYAN MÜHENDİSTEN AÇIKLAMA



Allum, "Bana öyle geliyor ki denizaltının basınçlı gövdesi sağlam, ancak güçten kesilmiş. Böyle bir durumda Titan'ın yeniden yüzeye çıkmak için otomatik olarak ağırlıkları düşürmüş olması muhtemeldir." diye konuştu.



Allum, denizaltının acil bir durumda ağırlıklarını serbest bırakması gerektiğini, ancak basınçlı gövdenin kısmen su almasının geminin yüzeye çıkmasını engelleyebileceğini belirterek, "Basınç gövdesinde su varsa, bu oldukça büyük bir hacimdir. Düşme ağırlıkları genellikle o kadar büyük değildir ve gemiyi dipte tutan da bu olabilir. Bu aynı zamanda, eğer yolcular yarı su basmış bir basınçlı gövdede oturuyorlarsa, bunun da felaket olabileceği anlamına gelir. Hipotermik hale gelebilirler. CO2 temizleyici sistemlerin ıslak olmaları halinde ne kadar iyi çalışacaklarını bilmiyorum." dedi.



HİPOKSİ NEDİR?



Diğer taraftan, Titanik batığını ziyaret etmiş olan Avustralyalı ekstrem tıp uzmanı Dr. Glenn Singleman, oksijen eksikliği ve karbondioksit birikiminin kayıp denizaltıdaki insanlar için endişe verici olduğunu aktardı:



"Oksijen akışınızı kontrol etmeli, karbondioksiti ve su buharını uzaklaştırmalısınız. Bunlar kontrol etmeniz gereken iç ortamla ilgili üç şeydir. Dördüncü şey ise sıcaklık. Kayıp denizaltının olduğu yerde su sıcaklığı 0 ila 1C arasında değişiyor." dedi.



Karbondioksit birikimini önlemek için denizaltıların, genellikle soda kirecinden yapılan ve havadaki CO2'yi gideren "temizleyiciler" ile donatıldığı ifade eden Singleman, "Sorun şu ki, bir süre sonra bir doygunluk noktasına ulaşıyorsunuz ve soda kirecini değiştirmeniz gerekiyor. Havadaki CO2 içeriği milyonda yaklaşık 400 parçadır. Arttıkça, hiperventilasyonun geliştirirsiniz, başınız ağrır. Havadaki oksijen seviyesinin düşmesi, vücut dokularının yeterli beslenmeden mahrum kaldığı hipoksiye neden olabilir. 10 ve daha düşük oksijen konsantrasyonları bilinç kaybı ve ölümle sonuçlanabilir." dedi.

Singleman, Titan'ın ilk 96 saatlik oksijen tedarikinin, ortalama bir insanın ortalama bir metabolik hızda oksijen tüketimine dayanan bir rakam olduğunu sözlerine ekledi:



"İnsanların zor bir durumun stresine nasıl tepki vereceği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bazı insanlar stresle birlikte metabolizma hızlarını artırabilir, bazı insanlar ise rahatlayıp uyumaya çalışarak metabolizma hızlarını düşürebilir."