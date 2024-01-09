Trump: Ekonominin 12 ay içinde çökmesini istiyorum

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinde Biden'ın rakibi olacak. Katıldığı bir röportajda konuşan Trump, bir çöküş olacaksa 12 içinde olmasını istediğini söyledi.



Trump, Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olan Herbert Hoover gibi olmak istemedğini söyledi. Hoover 1929'da Büyük Buhran'ın başlamasından hemen önce göreve gelmişti. Başkanlığı genellikle o dönemin ekonomik zorlukları ve sıkıntılarıyla ilgilenmekle geçimişti.



Trump, Biden'ın yeniden seçilme hedefine zarar vermek amacıyla ciddi bir ekonomik gerileme isteğini saklamadı.



ABD'nin mevcut ekonomisinin kendiği döneminde yaptığı çalışmalar sayesinde oladuğunu söyleyen Trump "İnanılmaz ve çok kırılgan bir ekonomimiz var. Şu anda çalışıyor olmasının tek nedeni bizim yaptıklarımız. Trump yönetiminin yaptıklarının dumanı ile çalışıyor olması." diye konuştu.



X (Twitter), ABD seçimleri öncesinde siyasi propagandalara izin verecek Haberi Görüntüle SEÇİM ANKETLERİNDE BİDEN MI, TRUMP MI ÖNDE?



ABD'de 5 Kasım 2024'te Başkanlık ve Kongre seçimi yapılacak. Seçim öncesi yapılan anketler de kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.



ABC/Washington Post tarafından gerçekleştirilen son anket, Biden ile Trump arasında 2024 başkanlık seçimleri için yapılan varsayımsal karşılaştırmanın sonuçlarını ortaya koydu.



Ankette, katılımcıların yüzde 51'i Trump’ı desteklerken, Biden selefinin 9 puan gerisinden kalarak yüzde 42 oranında destek aldı.



ABC/Washington Post'un şubatta yaptığı benzeri ankette Trump’a destek yüzde 48, Biden’a destek ise yüzde 45 olarak kayıtlara geçmişti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin