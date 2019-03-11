ABD Başkan Donald Trump Florida'aki Mar-A-Lago tesislerinde Cumhuriyetçi Parti komite destekçilerine seslendi.
ABD Başkanı Trump konuşmasında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını savundu. Trump, "İsrail'de bugün seçim olsa oyların yüzde 98'ini alırdım" dedi.
Trump'ın konuşmasının sızdırılmaması için katılımcıların cep telefonlarının toplatıldığı da iddia edildi.
ABD Kongresi perşembe günü "her türlü nefret söylemini lanetleyen" bir kararı oy çokluğuyla kabul etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump cuma günü yaptığı konuşmada, ABD Temsilciler Meclisi'nin ilk Müslüman milletvekili olan İlhan Ömer ve Demokrat Parti'nin İsrail ve Yahudi düşmanı olduğunu iddia etmişti.
Trump: İsrail'de oyların yüzde 98'ini alırdım
NTV HaberDünya
ABD Kongresi anti semitizm ve ırkçılık tartışmalarına sahne olurken, ABD Başkanı Trump'tan hafta sonu beklenmedik bir İsrail çıkışı geldi. Trump, "İsrail başbakanlığına aday olsaydım, neredeyse bütün oyları toplardım" dedi.
ABD Başkan Donald Trump Florida'aki Mar-A-Lago tesislerinde Cumhuriyetçi Parti komite destekçilerine seslendi.