ABD Başkanı Donald Trump, ülkede göç sisteminin kapasitesini aştığını ve yasa dışı geçişlerin durdurulması gerektiğini söyledi.



Meksika sınırında California'nın Calexico kasabasında göç ve sınır güvenliği konusunda verilen brifinge katılan Trump, yeniden tefriş edilen çit duvarı inceledi.



Trump, ABD'nin güney sınırında yasa dışı geçişlerin arttığına işaret ederek, "Bu çok büyük bir artış, göç sistemimiz bunun altında eziliyor. Olmasına izin veremeyiz. Sizi daha fazla (ülkeye) alamayız. Ülkemiz dolu" ifadesini kullandı.



ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay sonunda Meksika'nın ABD'ye göçmen akışını engellememesi durumunda sınırı nisan başından itibaren kapatabileceğini söylemişti.



Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Trump'ın açıklaması üzerine Meksika'nın tehditlere göre hareket etmediğini, ülkesinin ABD'nin sahip olabileceği en iyi komşu olduğunu kaydetmişti.



Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da ülkesinin göçmen kaçakçılığıyla mücadelede elinden geleni yaptığını, ABD ile iyi ilişkilere sahip olmak istediklerini dile getirmişti.



ABD Senatosu da mart ayında Trump'ın sınır güvenliği gerekçesiyle ilan ettiği "ulusal acil durumun" iptalini öngören tasarıyı onaylamıştı.

