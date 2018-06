ABD Başkanı Donald Trump’ın, şubat ayında Suriye’de Rus askerlerinin de öldürüldüğü ABD ordusunun düzenlediği saldırıya ilişkin gizli detayları New York’ta bir bağış etkinliğinde ifşa ettiği iddia edildi.



Şubat ayında Deyrizor’da ABD askerlerinin de bulunduğu SDG ismini kullanan YPG/PKK kampına saldırı girişiminde bulunan bir gruba, ABD’nin düzenlediği hava saldırılarına ilişkin detaylar gizli tutuluyor.



Ancak Trump Zafer Komitesi adlı Trump destekçisi bir kuruluşun geçen hafta düzenlediği bir bağış etkinliğinde konuşan Trump’ın saldırıya katılan bir F-18 tipi savaş uçağı pilotunun performansını överken, saldırının detaylarını ifşa ettiği ortaya çıktı.



Amerikan medyasına konuşan ve etkinlikte bulunan bir kişi, Trump’ın “hava saldırısının 10 dakika sürdüğü ve bu süre içerisinde 100 ile 300 arasında Rus’un öldürüldüğünü” söylediğini iddia etti.



Geçen hafta New York Times gazetesi ABD askerleri ile Esad yanlısı grup arasındaki çatışmaların dört saat sürdüğünü ve 300’e yakın rejim yanlısı milisin öldürüldüğünü iddia etmişti. Saldırının detayları gizli olduğu için Amerikan yönetimi konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetmişti.



Trump'ın, New York Lotte Palace’da düzenlenen etkinlikte ayrıca ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasına da değindiğini ve eski başkanların “krallar ve kraliçelerin lobi çabaları arasında kendilerinde elçiliği taşıma gücü bulamadığını” ancak kendisinin bunu başardığını anlattığı iddia edildi.



Trump'ın, tüm dünya liderlerinin Kudüs kararından vazgeçmesi için kendisini aradığını ancak fikrini değiştiremediklerini ifade ettiği öne sürüldü.



Yaklaşık 5 milyon doların toplandığı etkinliğe 100 civarında Trump destekçisi iş adamının katıldığı belirtiliyor.