Trump'ın azil yargılamasında sona yaklaşılıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil davası sürüyor. Kongre'nin üst kanadı Senato'da görülen davada iddia ve savunma makamları senatörlerin sorularını yanıtlıyor.



Trump'ın avukat ekibi, başkan hakkındaki iddiaların söylenti olduğunu savunuyor. İddialar doğru olsa bile bunun azil gerektirecek bir suç olmadığını ileri sürüyor.



Trump'ın avukatı Alan Dershowitz'in, "Bir başkan, kamu yararı için seçilmesine yardımcı olacağını düşündüğü bir şeyi yaparsa bu, azil gerektirecek bir ödün olamaz" savunması Demokrat senatörlerde şaşkınlık yarattı. Demokratlar, Trump hakkındaki suçlamaları kanıtlamak için tanık dinletmek istiyor.



Demokrat senatörlerin en önemli tanığı eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton. Bolton'ın henüz yayınlanmadan basına sızan kitabında anlattıkları Demokratların iddialarını destekler nitelikte.



Demokratların, tanık dinletebilmek için en az dört Cumhuriyetçi senatörü ikna etmesi gerekiyor. Ancak Bolton'un kitabı da Cumhuriyetçilerin fikrini değiştirmeye yetmemiş görünüyor.



Senatörlerin sorgusu tamamlanınca tanık dinlenip dinlenmemesi için oylama yapılacak. Tanık dinlenmesine karar verilmezse azil oylamasına geçilecek.



Cumhuriyetçilerin üç numaralı ismi senatör John Barrosso, Trump'ın bu hafta aklanacağını söyledi.



AZİL İÇİN 67 SENATÖRÜN OYU GERELİYOR



ABD Başkanı Donald Trump'in azledilmesi için üçte iki çoğunluk yani 100 senatörden 67'sinin oy vermesi gerekiyor. 47 senatörü bulunan Demokrat Parti'nin azil için en az 20 Cumhuriyetçinin desteğine ihtiyacı var. 53 Cumhuriyetçi senatörden hiçbiri bugüne kadar azli desteklediğin beyan etmedi.

