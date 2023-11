Trump'ın oğlu Trump Jr. emlak dolandırıcılığı davasında ikinci kez ifade verdi

Trump Jr, Manhattan'daki eyalet Yüksek Mahkemesinde süren davada savunma tarafının ilk tanığı olarak, avukatı Cliff Robert’ın sorularını cevapladı.



Trump şirketleri içindeki çalışmaları hakkında bilgi veren Trump Jr, haklarındaki dolandırıcılık iddialarını reddederek, davaya konu olan bazı emlakların "babasının sanatı için potansiyel bir tuval" olduğunu söyledi.



Trump Jr, babasının "gayrimenkul işlerinde bir sanatçı" olduğunu savunarak, eski Başkan'ın bu sektörde "vizyoner" olduğunu ve "başkalarının göremediği şeyleri gördüğünü" öne sürdü.



Kendisinin ve erkek kardeşinin, babaları Başkan iken yeni anlaşmalar yapmamaya karar verdikleri için "varlık yöneticisi" olduklarını kaydeden Trump Jr, "Ancak geriye dönüp baktığımızda bunun muhtemelen bir hata olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.



Yedinci haftasına giren davada savcılık, 25 tanığı dinledikten sonra geçen hafta sözü savunma tarafına bırakmıştı.



Trump'n büyük oğlu Donald Trump Jr, ilk kez 2 Kasım'da savcılık avukatlarının sorularını yanıtlamıştı. Trump Jr'nin ardından kardeşi Eric Adams ifade vermiş, 6 Kasım'da babası Donald Trump ve en son 8 Kasım'da da kız kardeşi Ivanka Trump mahkemede tanık sandalyesine oturmuştu.



DAVANIN ARALIK ORTASINA KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR



2 Ekim'de başlayan ve aralık ortasına kadar sürmesi beklenen davaya bakan Yargıç Arthur Engoron, Trump şirketlerine ne kadar para cezası verileceği, New York eyaletinde iş yapma ehliyetlerinin iptal edilip edilmeyeceği gibi konular üzerinde karara varacak.



Davanın cezai değil hukuki bir dolandırıcılık davası olması nedeniyle yargılama sonucunda herhangi birinin hapis cezası alması öngörülmüyor.



Hakkında daha önce "cinsel taciz" ve "vergi dolandırıcılığı" suçlamalarıyla açılan davaların duruşmalarının birçoğuna katılmayan eski ABD Başkanı Trump'ın, bu davanın duruşmalarına, ifade verme zorunluluğu bulunmamasına rağmen defalarca katılması "sürpriz bir gelişme" olarak medyanın yoğun ilgisine neden olmuştu.



TRUMP HAKKINDAKİ DOLANDIRICILIK DAVASI



New York Başsavcı Letitia James, Trump'ın, üç çocuğunun ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan, Trump ve çocuklarının New York'ta bir daha şirket kurmamasını, 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarının yasaklanmasını ve 250 milyon dolar para cezasına çarptırılmalarını talep ediyor.



"Emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdıkları" suçlamasıyla açılan davada Yargıç Arthur Engoron, eski Başkan ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalarda ve finansman sağlama evrakında, varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin suçlamaların mahkemede görülmesine hükmetmişti.



Engoron, 35 sayfalık kararında, Trump ile şirketinin ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti.



Trump'ın avukatları da Engoron'un Trump ve diğer sanıkların dolandırıcılıktan sorumlu olduğu hakkındaki kararına yönelik New York temyiz mahkemesine başvurmuştu.



Başvuruda, Yargıç Engoron'un karar verirken "hukuki ve/veya gerçek hatalar yapıp yapmadığının, takdir yetkisini kötüye kullanıp kullanmadığının ve/veya yetkisini aşarak hareket edip etmediğinin" değerlendirilmesi talep edilmişti.

