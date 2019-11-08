Trump'ın Suriye'den çekilme kararını eleştiren yazı sızdırıldı

Amerikan yönetimi içinde Başkan Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilme kararına tepkiler sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Yardımcısı William Roebuck, Amerikan yönetimini, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatını önlemek için yeterli çabayı göstermemekle suçladı.



2018 yılı boyunca bölgede görev yapan Roebuck, sert bir üslupla, fazlazıyla uzun bir iç yazışma kaleme aldı. Jeffrey'e ve bir grup Amerikalı yetkiliye gönderilen iç yazışma Amerikan New York Times gazetesine sızdırıldı.

Gazete, metnin tamamını yayımladı. Roebuck'ın tepkisi, Trump'ın çekilme kararının Amerikan yönetimi içinde nasıl bir bölünmeye yol açtığını bir kez daha gözler önüne serdi. Dışişleri Bakanlığı, yazışmayı doğrulamamakla birlikte konuyma ilgili uzun bir açıklama yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, Suriye'deki durumun karmaşık olduğunu kimsenin inkar edemeyeceğini belirtti, kolay bir çözümün ve seçeneğin olmadığını vurguladı. Ortagus "Yönetimin görevi, ulusal güvenlik ve Amerkan halkı için en iyisini yapmaktır" dedi.