Trump'ın "sus payı" davasında yargıçtan hapis cezası tehdidi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik tarihi sus payı davası New York'da devam ediyor.



Donald Trump, dava sırasında konuşma yasağını bir kez daha ihlal etti. Yargıç Juan Merchan, eski başkanı konuşma yasağını tekrar ihlal etmesi durumunda hapis cezasına çarptırılacağı konusunda uyardı.



Trump geçen hafta, önceki dokuz ihlalin her biri için bin dolar olmak üzere 9 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

"CEZALARIN CAYDIRICI OLMADIĞI GÖRÜLÜYOR"



Yargıç Merchan konuyla ilgili, "Sayın Trump, bildiğiniz gibi savcılık sizin adınıza hakaret suçundan olmak üzere üç ayrı şikayette bulundu. Bin dolarlık cezaların caydırıcı olmadığı görülüyor. Siz Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanısınız ve bir sonraki başkan da olabilirsiniz... ama günün sonunda benim yapmam gereken bir iş var ve bu işin bir kısmı da yargı sisteminin onurunu korumak" ifadelerini kullandı.



Yargıç Merchan, Trump'ın eylemlerinin "hukukun üstünlüğüne doğrudan bir saldırı teşkil ettiğini ve bunun devam etmesine izin veremeyeceğini" de vurguladı.

"GEREKİRSE HAPİS CEZASI VERİRİM"



Merchan para cezasının yeterli gelmediğinin altını çizerek, "Yani her ne kadar hapis cezası vermek istemesem de... Gerekirse ve uygunsa yapacağımı anlamanızı isterim" diye konuştu.



Trump, Truth Social sitesinde, jüriye ve eski avukatı Michael Cohen gibi tanıklara yönelik defalarca saldırgan ifadeler kullandığı paylaşımlar yayınladı. Merchan'ın uyarısı dikkat çekici bulundu çünkü savcılar henüz dava süresince hapis cezası talep etmedi.