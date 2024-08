Trump'ın yeğeninden yeni iddia: "Dedem gibi bunamaya başladı"

Eski başkanın yeğeni Fred Trump, Donald Trump'ın ailesindeki bunama geçmişine benzer belirtiler gösterdiğini söyledi.



Fred Trump, verdiği röportajda "uyarı işaretlerinin" belirgin olduğunu söyledi ve eski başkanı "çılgınca şeyler" uydurmakla suçladı.



Eski başkanın yeğeni, "Büyükbabamda ne gördüğümü biliyorum. Donald'ın ablası, teyzem Maryanne'de ne gördüğümü biliyorum" diye konuştu.

"AİLEDE VAR"



Fred Trump genetik olarak bunamaya yatkın olduklarını vurgulayarak, "Ben sadece, her iki büyükbabamın da uyarı işaretlerini gördüm. Donald'ın kuzeni John Walters'ın bunaması vardı. Ailede var. Bundan hiç memnun değilim" ifadelerini kullandı.



Fred Trump, psikolog ve yazar Mary Trump'ın kardeşi ve Donald Trump'ın ölen ağabeyi Fred Trump Jr.'ın en büyük oğlu. Genç adam, kendi ailesi içinden eski başkana karşı çıkan bir diğer yüksek sesli eleştirmen olarak biliniyor.

KAMALA HARRIS'İ DESTEKLİYOR



Temmuz ayında Fred Trump, amcasının Beyaz Saray'daki rakibi Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı.



Ve aynı ay çıkan All in the Family: The Trumps and How We Got This Way (Hepsi Aile İçinde: Trumplar ve Nasıl Böyle Olduk) adlı anı kitabında eski başkanın yeğeni Trump'ı, engellilerin bakıcılarına masraf çıkarmak yerine ölmelerinin daha iyi olup olmayacağı hakkında sesli düşünmekle suçlamıştı.



Fred Trump'a göre bu yorum şok etkisi yarattı çünkü kendi oğlu William'a bebekliğinde ciddi bilişsel ve fiziksel hasara yol açan nadir bir nöbet bozukluğu teşhisi konmuştu.



Yaş ve bilişsel yeterlilik konusu 2024 başkanlık yarışı sırasında Joe Biden'ın yeniden seçilmek için yeterli olup olmadığının sorgulanmasıyla sıkça gündemin merkezinde yer aldı.