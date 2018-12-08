Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'nın her yerinde protestolar ve kargaşanın hüküm sürdüğünü yazdı.



Paris Anlaşması'nın Paris için pek de işe yaramadığını ve Fransa'nın her yerinde protestolar ve kargaşa olduğunu belirten Trump, "İnsanlar, çevreyi korumak adına üçüncü dünya ülkelerine büyük meblağlar ödemek istemiyor. 'Trump'ı istiyoruz' sloganları atıyorlar. Fransa'yı seviyorum." ifadelerini kullandı.



Fransa'da 17 Kasım'da başlayan gösteriler, son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan vergileri düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.



Trump, Haziran 2017'de, ülkesini iklim değişikliğiyle küresel mücadeleyi hedefleyen Paris Anlaşması'ndan çekme kararı aldığını açıklamıştı.