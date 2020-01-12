Trump'tan İran yönetimine: ABD sizi izliyor

ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir İran açıklaması geldi.



Twitter hesabından bir paylaşım yapan Trump, İran'daki protestolara değindi.



Trump paylaşımında, "İran liderlerine- Protestocularınızı öldürmeyin. Zaten binlerce kişi sizin tarafınızdan öldürüldü ya da hapse atıldı. Dünya sizi izliyor. Ondan da önemlisi ABD sizi izliyor. İnterneti açın ve gazeteciler özgürce çalışsın. Büyük İran halkını öldürmeyi bırakın" ifadelerini kullandı.

İran'ın düşürdüğü Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için dün başkentteki Emir Kebir Üniversitesinin önünde düzenlenen gösteri, rejim karşıtı sloganların atıldığı protestoya dönüşmüştü.

Protestolara destek veren Trump, öncesinde de şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benim yönetimim sizinle birlikte olmaya devam edecek." diyen Trump, protestoculara seslenerek, "İran'ın cesur ve acı çeken halkına: Başkanlığımın başından beri yanınızda durdum ve benim yönetimim sizinle birlikte olmaya devam edecek. Protestolarınızı yakından takip ediyoruz ve cesaretinizden ilham alıyoruz."