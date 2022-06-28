Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasındaki 4'lü zirve sona erdi

Son dakika haberi! İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı 4'lü görüşme sona erdi.

Yaklaşık iki saat süren görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

Finlandiya basınında yer alan habere göre Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin endişeleri konusunda ortak bildiri hazırlayacak.

Bununla birlikte, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugünkü görüşmede ilerleme kaydetmeyi umuyoruz. Türkiye endişelerini dile getirdi, PKK ve diğer terör örgütleri binlerce kişiyi öldürdü. NATO'ya yeni katılacak ülkeler tüm müttefiklerin endişelerini dikkate almalı” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak için İspanya'nın başkenti Madrid'e gitti.

TÜRKİYE NEDEN İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN ÜYELİĞİNE KARŞI ÇIKIYOR?



Öte yandan Türkiye, 1952'den bu yana üye olduğu NATO'nun açık kapı politikasını destekleyen bir tutum izliyor. Soğuk Savaş sonrası dönemde 1999 ve 2004'de eski Sovyet bloku ülkelerinin ittifaka katılmasını da destekledi.



İsveç ve Finlandiya'nın katılımına itirazının nedeni ise bu iki İskandinav ülkesinin, "Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermemesi" ve PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'ye destek vermeleri oluşturuyor.



Türkiye hem İsveç hem de Finlandiya'nın PKK üyelerine ev sahipliği yaptığını savunuyor. Özellikle İsveç'in YPG'ye askeri ekipman ve mali destek sağladığını söyleyerek rahatsızlığını ifade eden Türkiye, bu ülkeden yargılamak için talep ettiği 21, Finlandiya'dan talep ettiği 12 kişinin iade edilmemesini de gündemde tutuyor.