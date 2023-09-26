Türkiye karşıtı senatöre dava | Bob Menendez: Adımın temize çıkacağına inanıyorum

EVİNDE BULUNAN YARIM MİLYON DOLAR

Bob Menendez, Mısır'da insan hakları ihlallerini örtbas ettiği iddialarına yanıt vermeye çalışırken, eşi Nadine Arslanian'ın telefonda Mısırlı yetkililerle yaptığı altınlarla ilgili konuşmasına hiç değinmezken, evinde bulunan yarım milyon dolara yakın para için ise, "Artık modası geçmiş görünebilir, ancak bunlar, 30 yıl boyunca yasal olarak elde ettiğim gelire dayalı olarak kişisel tasarruf hesaplarımdan çekilen paralardı." diye konuştu.



Hakkındaki suçlamalardan dolayı Senato'dan istifa etmesi çağrılarına yanıt veren Menendez, eleştiri sahiplerini "yargılama konusunda acele etmekle" suçladı.



Açıklamasını kağıttan okuyan Menendez, basın mensuplarının sorularını beklemeden salonu terk etti.



Senatör Chuck Schumer, suçlamanın ardından, Senatör Menendez'in, sorun çözülene kadar Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden geçici olarak ayrılmaya karar verdiğini duyurmuştu.



BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA



Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, "rüşvet almakla" suçlanan Demokrat Senatör Bob Menendez hakkındaki iddiaları "ciddi bir mesele" olarak ele aldıklarını bildirdi.



Jean-Pierre, Menendez'in Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanlığından ayrılmasının doğru bir karar olduğunu, bu hususta başka bir konuda verilecek kararın Menendez'in kendisi ve Senato liderliğine ait olacağı değerlendirmesinde bulundu.