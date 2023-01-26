Türkiye yardım eli uzattı: Türk milleti her zaman bizimle

Sırbistan'da geçen hafta etkili olan sağanak sonucu Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Novi Pazar'da meydana gelen selde iki kişi hayatını kaybetti.



Sel felaketinin yaşandığı bölgeyi ziyaret eden Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, "Maalesef iki vatandaşımızı, iki canı kaybettik. Bu, 1979'dan beri Novi Pazar'da meydana gelen en büyük sel. Buna rağmen maddi hasar, alınan önemler sayesinde, öncekilerden daha az." diye konuştu.



Selde gönüllü olarak görev alan vatandaşlara minnettar olduklarını dile getiren Bisevac, Novi Pazar'ın politikasının "diğer milletler ve ülkelerle dostluk ilişkisi" olduğunu, Türkiye'nin bu ilişkilerde birinci sırada yer aldığını kaydetti.



"TÜRKİYE, HER ZAMAN SANCAK'A YARDIM ETTİ"



Bisevac, şunları söyledi:



"Şimdiye kadar hep olduğu gibi, Novi Pazar ve Sancak halkı ne zaman bir sorun içerisinde olsa, Türkiye ve Türk milleti her zaman yardım etmeye hazır oldu. Sancak ve Türkiye'de yaşayan Boşnaklar, Türkiye ile Sırbistan arasında dostluk ve iş birliği köprüsü görevini görmektedir. Türkiye her zaman Sancak halkıyla birlikte."



Türkiye'den yardım eli uzatıldığını belirten Bisevac, "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül bizimle iletişime geçti ve Sancaklı vatandaşlara en gerekli ihtiyaçların ne olduğunu sordu." dedi.



Bisevac, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'un destekleriyle yardımın Novi Pazar'a ulaştığını aktararak, "Felaketin önlenmesinde yardımcı olundu. Hem donanım hem de uzman yardımı sağlandı." ifadelerini kullandı.



İki ülke ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirten Bisevac, Türkiye'nin desteği ve yardımıyla birçok projenin de hayata geçirildiğini söyledi.



Bisevac, Covid-19 salgınında da Türkiye'den sayısız yardımın ulaştığını anımsattı.