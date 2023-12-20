Uçakta soygun: Yolcuların binlerce dolarını çaldı

Singapur Havayolları'nın düşük bütçeli kanadı Scoot tarafından gerçekleştirilen bir uçuşta, 52 yaşındaki Çin vatandaşı Zhang Xiuqiang hırsızlık yaptı.



Havayolu sözcüsü, "Kabin ekibimiz, bir yolcu tarafından kabinde hırsızlık olduğu konusunda uyarıldı ve Havaalanı Polis'ini harekete geçirdi." dedi. Sözcü, "İlgili yolcular, daha ayrıntılı bir inceleme için havaalanı yetkilileri tarafından uçaktan indirildi ve geri kalan yolcularımız için yoculuk her zamanki gibi devam etti." ifadelerini kullandı.



Zhang'ın üç ayrı yolcudan para çaldığı iddia ediliyor. Bir yolcunun sırt çantasından 3 milyon Vietnam dongu yani 123 dolar, bir başkasına ait siyah postacı çantasından 510 milyon Vietnam dongu yani 20 bin 950 dolar ve 50 Singapur doları yani 38 dolar aldığı bildirildi.

UÇAKTA HIRSIZLIK ÇOK YAYGIN



Kabin hırsızlığı birçok ülkede federal bir suç ve çoğu yolcunun düşündüğünden daha yaygın.



Hong Kong polisi Ekim ayında, yolculardan kredi kartı çalan bir suç örgütünün keşfedilmesinin ardından uçaklarda hırsızlık olaylarında ani bir artış konusunda uyarıda bulunmuştu.



Zhang, polis soruşturması için tutuklandı. Hırsızlıktan suçlu bulunması halinde üç yıla kadar hapis ve para cezası ile karşı karşıya kalabilir.



Ekipler mürettebatı ve yolcuları uçakta dikkatli olmaları konusunda uyardı.