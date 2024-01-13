Uganda krediyle aldığı milyonlarca doz Covid-19 aşısını çöpe attı

Uganda ulusal medyasında yer alan haberlere göre Uganda Sayıştay Başkanı John Muwanga meclise sunduğu raporda Dünya Bankası kredisiyle alınan milyonlarca doz Covid-19 aşısının kullanım süresinin dolduğunu belirtti.



Muwanga, kulanım süresi dolan 5,6 milyon doz aşının değerinin 7,3 milyon dolar olduğunu ifade etti.



78 MİLYON DOLARLIK ZARAR

Süresi dolacak aşılar nedeniyle yıl sonuna kadar toplam 78 milyon dolarlık kayıp yaşanacağının tahmin edildiği vurgulandı.



Tedavi yöntemindeki değişikliklerden ötürü kullanılmayan AIDS/HIV ilaçlarının da süresinin dolduğu ve bunların değerinin 8,6 milyon dolar olduğu kaydedildi.



Afrika'da aşıya yönelik ilginin az olması ve ulaşım zorlukları nedeniyle aşılama kampanyası pek çok ülkede başarılı olamamıştı.