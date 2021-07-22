Uganda'da 800 kişiye sahte Covid aşısı

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da en az 800 kişiye sahte yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı yapıldığı bildirildi.



Sağlık İzleme Birimi Başkanı Dr. Wallen Naamara, yaptığı açıklamada, ülkede artan günlük Covid-19 vakalarının endişe verici olduğunu belirtti.



Naamara, "Ülkede para kazanma niyetiyle bazı vicdansız kişiler, halkı sahte bir Covid-19 aşısı tatbikatı için kandırdı" dedi.



AŞI YERİNE SU

Ülkede mayıs-haziran arasında en az 800 kişiye sahte aşı yapıldığını ifaden eden Naamara, bazı kişilere aşı yerine su verildiğini söyledi.



İKİ HEMŞİREYE GÖZALTI

Naamara, konuyla ilgili başlatılan soruşturmada iki hemşirenin gözaltına alındığını, bir doktorun da firari olduğunu ifade etti.

ÜCRETLİ AŞI UYARISI



Ülkede Covid-19 aşıların ücretsiz olduğunu altını çizen Naamara, halka bu tür ücretli aşılarından uzak durmalarını çağrısında buldu.



Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede şimdiye kadar 91 bin 355 Covid-19 vakası görüldü, 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti.



