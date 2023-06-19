Ukrayna 2 haftalık taarruzun sonucunu paylaştı: 8 yeri geri aldık

Güney cephede son bir haftada taarruzun birkaç yönde gerçekleştiğine dikkati çeken Malyar, şöyle devam etti:



"Berdyansk ve Melitopol yönlerinde 2 hafta süren taarruz operasyonları sırasında Tavriya savunma kuvvetleri, Novodarivka, Levadne, Storojeve, Makarivka, Blagodatne, Lobkove, Neskuçne, Pyatihatki olmak üzere toplam 8 yerleşim yerini kurtardı. Birliklerimiz 7 kilometreye kadar ilerledi. Kurtarılan toprak alan 113 kilometrekareyi oluşturuyor."



"BİRLİKLERİMİZ, RUSLARIN 2 KOMUTA MERKEZİNİ VURDU"



Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da son 24 saatte Rusların, Ukrayna askerlerinin mevzilerine ve yerleşim yerlerine 59 hava saldırısı düzenlediği, tanksavar füze sistemlerinden 100'den fazla ateş açıldığı bilgisi verildi.



Aralarında çocukların olduğu sivillerin öldüğü ve yaralandığı ileri sürülen açıklamaya göre, kritik altyapı hasar gördü, 20'den fazla ev ve bir okul yıkıldı.



Açıklamada, Rus ordusunun son bir günde Harkov, Çernigiv, Donetsk, Lugansk, Zaporijya, Herson bölgelerinin yerleşim yerlerine hava ve kara saldırıları gerçekleştirdiği bilgisi yer aldı.



Ukrayna hava kuvvetlerinin son 24 saatte Rusların yoğunlaştığı bölgeleri 10 kez bombaladığı belirtilen açıklamada, "Askerlerimiz düşmanın Ka-52 helikopterini, 3 Şahed İHA'sını ve 7 keşif İHA'sını imha etti." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, Ukrayna füze ve topçu birliklerinin de Rusların 2 komuta merkezini, 4 tanksavar füze sistemini, asker ve teçhizatın yoğunlaştığı 2 bölgeyi ve 2 mühimmat deposunu vurduğu iddia edildi.