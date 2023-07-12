Ukrayna, Bahmut'ta yeni mevziler ele geçirdi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Tavriya Birliği Komutanı Aleksandr Tarnavskiy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, doğudaki Tavriya yönünde çatışmaların devam ettiğini belirtti.



Son bir günde Rusların Ukrayna mevzilerine 27 kez saldırdığını ve 668 kez ateş ettiğini ifade eden Tarnavskiy, "Tavriya yönü savunma güçleri topçu birlikleri, son bir günde 1418 atış görevi yerine getirdi. Düşmanın ölü ve yaralı kaybı neredeyse 2 bölüğe ulaştı. 14 askeri teçhizat imha edildi." paylaşımında bulundu.



Tarnavskiy, Rusların 7 mühimmat deposunun imha edildiğini belirtti.