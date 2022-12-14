Ukrayna: Rus güçleri Herson bölgesel yönetim binasını vurdu

Timoşçenko, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus kuvvetlerinin bugün Herson kenti merkezine çoklu roketatar saldırısı düzenlediğini duyurdu.



HERSON TEKRAR RUS GÜÇLERİNİN ELİNE GEÇTİ

Timoşçenko, "Sabah saat 11.00 civarında, çok sayıda roketatardan gelen roketler Herson'un merkezine düştü. Herson Bölgesel Yönetim Binası'na mermiler isabet etti. Binanın iki katı hasar gördü" ifadelerini kullandı.



Herson kenti, Rus güçlerinin geçen ay çekilmesinden sonra tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçmişti.

PUTİN'İN UKRAYNA'DAKİ 4 BÖLGEYİ İLHAKI

Rusya Devlet Başkanı Putin, eylül ayında, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzaladı. Rusya, Kırım'dan sonra Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 15'ini daha ilhak etmiş oldu. Kiev'e müzakere masasına dönme çağrısında bulunan Putin, "Ne Ukrayna ne de Batı birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozamaz. Milyonlarca kişi kararını vermiştir" dedi. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada "Kiev'deki topraklarımızı kurtaracağız" denilirken AB Rusya'nın ilhakının tanınmayacağını vurguladı.