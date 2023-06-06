Ukrayna'nın Kuzey Akım'a saldırıcağını ABD biliyordu iddiası

İstihbarat bilgilerinin, Eylül 2022'de yapılan Kuzey Akım'a yönelik saldırıyı Ukrayna hükümetiyle ilişkilendiren "bugüne kadarki en net kanıtlardan bazılarını ortaya çıkardığı" ileri sürüldü.



İstihbaratın saldırı planıyla ilgili son derece teknik ayrıntılar içerdiği kaydedilen haberde, sabotajla ilgili "Kiev'den şüphelenilmesi için yaklaşık bir yıl boyunca Batılı müttefiklerin elinde bilgiler olduğuna" dikkati çekildi.



Avrupa istihbaratına ait söz konusu raporları, Amerikan ordusuna ait gizli belgeleri internet ortamında yayımladığı iddia edilen Ulusal Hava Muhafızları askeri Jack Teixeira'nın "Discord" sohbet platformunda paylaştığı belirtilen haberde, Washington Post'un, raporların bir kopyasını Teixeira'nın çevrim içi arkadaşlarından birinden aldığı belirtildi.



Washington Post, birden fazla ülkedeki yetkilinin Discord'da yayımlanan istihbarat özetinin, Avrupalı istihbarat servisinin CIA'ye söylediklerini doğruladığını yazdı ancak ilgili Avrupa ülkesinin ismini paylaşmadı.



Haberde ayrıca daha önce Kuzey Akım saldırısına karıştığını inkar eden Ukraynalı yetkililerin yanı sıra Beyaz Saray ve CIA'in konuya ilişkin yorum yapmayı reddettiği bilgisi paylaşıldı.



EYLÜL 2022'DEKİ SALDIRILAR



Almanya'da martta çıkan haberlerde soruşturmayı yürüten yetkililerin, Ukrayna yanlısı bir grubun, geçen yıl Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediğini gösteren bir kanıt ortaya çıkardığı belirtilmişti.



5 erkek ve bir kadından oluşan grubun, Eylül 2022'de Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde sahte pasaportlarla bir yat kiraladığı ve Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediği ileri sürülmüştü.



Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen sabotaj, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.



Almanya'nın yanı sıra Danimarka ve İsveç'teki kurumlar sabotaja ilişkin soruşturma yürütüyor.