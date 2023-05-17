Ukrayna'ya F-16 teslimatına Beyaz Saray karar verecek

ALMANYA: F-16 UÇAĞIMIZ YOK



Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise kendilerinin, İngiltere ve Hollanda'nın, Ukrayna'ya muharip hava kabiliyetleri sağlamak üzere, eğitimden F-16 jetlerinin tedarikine kadar her konuda destek verecek "uluslararası koalisyon" oluşumuna aktif katkıda bulunacak eğitim kapasitesine veya askeri teçhizata sahip olmadığını söyledi.



Pistorius, "Böyle bir ittifakta, böyle bir koalisyonda aktif rol oynayamayız, çünkü ne eğitim kapasitemiz, yetkimiz, ne de uçağımız var." dedi. Pistorius, Kiev'e olası bir F-16 savaş uçağı teslimatına ilişkin nihai kararın ABD'ye ait olduğuna da dikkati çekti.



Pistorius, Alman ordusunun envanterindeki savaş uçaklarının Ukrayna'da kullanıma uygun olmadığını belirterek, Ukrayna'nın tank ve hava savunma gibi başka yetkinliklerle desteklendiğini vurguladı.



Öte yandan, Almanya, uzun bir tereddütten sonra Ukrayna’ya Alman yapımı Leopard 2'leri tedarik etmek için ittifak kurmuştu.



İngiltere ve Hollanda, İzlanda'daki Avrupa Konseyi zirvesinin oturum aralarında Ukrayna'ya savaş uçağı sağlamak için bir "uluslararası koalisyon" üzerinde anlaştıklarını açıklamıştı

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