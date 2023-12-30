Umuda yolculuk: 2023'te 260 binden fazla Afrikalı Akdeniz'i aştı

Avrupa kıyılarına ulaşma hayaliyle ölümü göze alan göçmenlerin sayısı da giderek artıyor



İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre Noel'den bu yana iyi hava koşulları nedeniyle İtalya kıyılarına ulaşan göçmenlerin sayısında ani bir artış yaşandı.



Bakanlık, 4 gün içinde bin 500'den fazla göçmenin kaydının yapıldığını duyurdu.



Verilere göre göçmenlerin çoğu Tunus'a 70 deniz mili uzaklıktaki Lampedusa adasına ulaştı.



Yardım kuruluşları tarafından işletilen çok sayıda kurtarma gemisi de Noel'den bu yana Orta Akdeniz'de yüzlerce göçmeni kurtardı.



Salı günü Sea-Eye adlı kurtarma gemisi malta arama ve kurtarma bölgesinde 2 ayrı tekneden 106 kişiyi kurtardı



Birleşmiş Milletler Mülteciler Ajansı'na göre 2023'ün başından bu yana 260 bin 662 kişi Akdeniz'i geçerek Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya ulaştı.