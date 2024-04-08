UNICEF: Yıllardır Gazze'deyiz, hiçbir yere gitmiyoruz

İsrail'in yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın yardım konvoyuna yönelik saldırısının ardından askıya alınan çalışmalar tam kapasite devam ediyor.

Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Ajansı (UNICEF) sözcüsü Tess Duncan, UNICEF ve diğer BM kuruluşlarının, 1 Nisan'daki saldırıdan sonra Gazze'deki operasyonlarını 48 saat askıya aldığını ancak şimdi tam kapasiteyle çalıştıklarını belirtti.

Refah'ta açıklama yapan Duncan, "Yıllardır Gazze'deyiz ve hiçbir yere gitmiyoruz, Çatışmalar sırasında burada kalacağız, silahlar sessizleştiğinde burada kalacağız ve nihayet barış olduğunda Gazze'nin çocuklarının yeniden inşasına yardım edeceğiz" diye konuştu.



Duncan, "Ancak, tabii ki, güvenli değilse bunu yapamayız. Bu yüzden İsrail'den, eğer bir göreve gidersek öldürülmeyeceğimizin garantisini istiyoruz" diye ekledi.

Duncan ayrıcan Gazze'nin sağlık tesislerinin, hasta, yaralı ve kötü beslenmiş çocukları tedavi etmeye çalışırken hala ciddi şekilde yetersiz olduğunu söyledi.



UNICEF sözcüsü şöyle konuştu: "Son beş günde dört hastaneyi ziyaret ettim ve size kaynakların ve personel eksikliğinin etkisinden her tıbbi direktörün bana bahsettiğini söyleyebilirim. Kapasitelerinin dört katıyla çalışıyorlar. Çocuklar enfeksiyonlardan ölüyor. Çocuklar yetersiz beslenmeden ölüyor. Yeterince personel ve kaynak yok. Bu yüzden bu yardımı aceleyle göndermemiz gerekiyor ve bu yüzden ateşkese ihtiyacımız var."

