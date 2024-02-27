Uzmanlar uyardı: İzlanda'daki yanardağ yeniden patlayabilir

İzlanda Meteoroloji Ofisi'ne göre (IMO), Svartsengi volkanik bölgesinin altındaki magma hacmi aralık ayındaki ve bu ayın başlarındaki son patlamalar öncesi ile aynı seviyeye ulaşıyor.



Volkanik bir patlama 30 dakikadan daha kısa sürede başlayabilir ve uzmanlar geceyi yakınlarda geçirmenin "pek akıllıca olmadığı" konusunda uyarıyor.



IMO'da doğal tehlikeler uzmanı olan Kristín Jónsdóttir, "Sismik aktivite güneye doğru giderse, biraz daha uzun sürecek, dolayısıyla bu konuda bazı uyarılar olacak" dedi.



Meteoroloji ciddi bir tehlike değerlendirmesinde bulundu ve geceyi Grindavík'te geçirmenin pek akıllıca olmadığını duyurdu.

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Uzmanların hesaplamalarına göre Svartsengi'nin altında yaklaşık 7,6 milyon metreküp magma birikmiş durumda.



Hacim 8 ila 13 milyon metreküp arasına ulaştığında patlama olasılığı artıyor ve magma birikimi aynı şekilde devam ederse bu alt sınıra çok hızlı şekilde ulaşabilir.



İzlanda, 18-21 Aralık, 14 Ocak ve 8 Şubat tarihlerinde bölgede meydana gelen patlamalar sonrasında olağanüstü hal ilan etmek zorunda kalmıştı.



Çok sayıda mülk ve altyapının hasar görmüş olmasına rağmen herhangi bir ölüm yaşanmadı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin