Venezuela ve Guyana masaya oturacak

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, "yüz yüze" konuşmak için 14 Aralık'ta Karayipler'deki ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'de bir araya gelecek.



Görüşmeye Başbakan Ralph Gonsalves ev sahipliği yapacak. İki lidere diyalog çağrısında bulunan ve Devlet Başkanı Maduro ile telefonda konuşan Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın da Guyana ve Venezuela'nın isteği üzerine toplantıya iştirak edeceği kaydedildi.



125 bin kişinin yaşadığı Yunanistan büyüklüğündeki Eskibo bölgesi, zengin petrol ve mineral yataklarına sahip.

Venezuela, 100 yıldan uzun süredir Guyana yönetimindeki bölgeyi kendi toprağı olarak görüyor. Venezuela daha önce Eskibo'nun ilhakını öneren bir referandum düzenlemiş, Referandumun ardından Maduro Guyana'nın ilhakını önermişti.