Vikingler, bin yıl önce de plastik cerrahi uygulamaları yapıyordu

İsveç'te Viking kadınlarının bin yıl önce estetik operasyon geçirdiğini ortaya çıkaran kanıtlar bulundu.



Alman araştırmacılardan oluşan bir ekip, kadınlar hayatlarının ilk yıllarındayken yani kafatasları yumuşak ve esnekken değiştirilmiş üç uzun kafatası buldu.



Araştırmacılar, Vikinglerin kafataslarını statü ve güzellik işareti olarak uzatmalarının mümkün olduğunu söylüyor.



Bu tarz iskelet bozuklukları Karadeniz bölgesinde yaygındı ve daha önce yalnızca Orta Amerika, Kızılderili ve Avrasya kültürlerinde tanımlanmıştı; bu da Viking halkında ilk kez görüldüğü anlamına geliyor.

TERCİH EDİLSEYDİ BİLİŞSEL GELİŞİMİ ETKİLEYEBİLİRDİ



Araştırma sorumluları, "Bu üç kadının nerede büyüdüğünü ve kafalarının nerede deforme olduğunu bilmiyoruz" açıklamasında bulundu.



Araştırmacılar, kafataslarının muhtemelen hayatlarının ilk yılında, kemiklerin değiştirilebilecek kadar yumuşak olduğu dönemde, kafatasını uzatmak için bebeğin başının etrafına bandaj sarılmasıyla değiştirildiğine inanıyor.



Vikingler ağırlık veya kayış kullanmak gibi daha ciddi teknikler kullansaydı, teknik kadınların bilişsel gelişimini etkileyebilirdi.



Eğer bu yaklaşım benimsenmiş ve yaygın olarak tercih edilmiş olsaydı, özellikle de erken bebeklik döneminde kullanılmışsa beyin fonksiyonu üzerinde olumsuz etkileri olabilirdi.