Yemen Büyükelçiliği: Kahire'de üst düzey Yemenli askeri yetkili öldürüldü

Kahire'deki Yemen Büyükelçiliği, Mısır'ın başkentinde üst düzey bir Yemenli askeri yetkilinin öldürüldüğünü bildirdi.

Büyükelçiliğin sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığı Askeri Sanayileşme Dairesi Başkanı Tümgeneral Hasan bin Celal el-Ubeydi'nin öldürülmesini büyük bir ilgi ve endişeyle takip ediyoruz" denildi.



Açıklamada, Ubeydi'nin Mısır'ın başkenti Kahire'deki dairesinde öldürülmüş olarak bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili Mısır'daki tüm güvenlik yetkilileriyle iletişim kurmak ve soruşturmaları takip etmek üzere uzmanlar görevlendirildiği kaydedildi.

Yemen yerel basını ise yapılan Ubeydi'nin ellerinin kelepçeli olduğunu ve vücudunda çok sayıda bıçak yarası bulunduğunu yazdı.

Mısır'dan olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

