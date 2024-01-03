Yılbaşı gecesi Güneş'te yaşanan patlama bugün GPS ve uyduları bozabilir

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NASA yaptığı duyuruda güneşte yaşanan patlamanın radyo iletişimini, elektrik şebekelerini, navigasyon sinyallerini etkileyebileceğini ve uzay araçları ve astronotlar için risk oluşturabileceğini belirtti.



Bu patlama bir "X5.0 parlaması" olarak sınıflandırılmıştır. "X sınıfı" en yoğun patlamaları belirtirken, sayı da gücü hakkında bilgi veriyor.



Güneş patlaması 31 Aralık'ta saat 17:00'de gerçekleşti ve NASA'nın "Solar Dynamic Observatory" araştırma sondası için çarpıcı bir gösteri yarattı.



Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) halkın korkacak hiçbir şeyi olmadığını açıklarken, kurum 31 Aralık'taki ilk radyasyon patlamasının Pasifik Okyanusu üzerinde elektrik kesintilerine neden olduğunu tespit etti.



Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi, Dünya'nın küçük bir jeomanyetik fırtına yaşayabileceğini yani Dünya'nın manyetosferinde güneş rüzgarı şok dalgasının neden olduğu geçici bir rahatsızlık yaşayabileceğini öngördü.



Olay uyduların "uzayda sürüklenmesine ve yeteneklerinin engellenmesine" neden olabilir.



Ajans kitlesel püskürmenin Dünya'yı sıyırıp geçeceğini tahmin ediyor.



Güneş patlaması nedir, neden olur? Güneş patlamasının olası etkileri Haberi Görüntüle EN BÜYÜK PATLAMA 2003'TE YAŞANDI



Bu altı yıl içinde tespit edilen en güçlü güneş patlaması olsa da, NASA'nın kayıtları şimdiye kadarki en büyük patlamanın 2003 yılında meydana geldiğini gösteriyor.



4 Kasım 2003'te güneşte bir "X45 parlaması" yaşandı.



Yaşandığı zaman bir "X28 parlaması" olarak sınıflandırılan patlamanın Mart 2004'te muhteşem bir X45 olduğunu belirledi. Yani zannedildiğinden çok daha güçlü bir patlamaydı.



Araştırmacılar, hesaplamalarının patlamanın yaydığı radyasyonun "5 bin güneşe eşdeğer" olduğunu gösterdiğini ancak ışınların Dünya yüzeyine ulaşmadığını söyledi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin