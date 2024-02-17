Yılda 5.9 milyon eşek derileri için öldürülüyor

İngiltere’de 1969 yılında kurulan Donkey Sanctuary, derileri için öldürülen eşek sayısının giderek artığına dikkat çekerek geleneksel Çin tıbbında ejiao (eşek postu jelatini) üretmek için öldürülen eşek sayısının 5.9 milyona yükseldiğine dikkat çekti.



Sivil toplum kuruluşu bugün yayımladığı raporunda “Çin'in kendi eşek popülasyonundaki hızlı düşüş nedeniyle deri ticareti yapanlar Afrika'daki ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerdeki savunmasız eşekleri ve onlara bağımlı olan toplulukları hedef alıyor” ifadelerini kullandı.



ZULÜM İÇERMEYEN ALERNATİFLER ARANMALI



Afrikalı liderlerin eşeklerinin karşı karşıya olduğu tehdide yanıt olarak Afrika ülkelerindeki eşeklerin derileri için kesilmesinin durdurulmasını onaylayacağı ifade edilen raporda, bu yasağın bir dönüm noktası olacağı belirtildi.



Sivil toplum kuruluşu Brezilya ulusal meclisinin bu yıl içinde tüm at türlerinin kesilmesini yasaklamasının beklendiğine dikkat çekti.



Geleneksel Çin tıbbında eşek derisi kolajeni, "ejiao" yapımında kullanılan önemli bir madde olarak biliniyor.



SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK: HÜCRESEL TARIM



Donkey Sanctuary hücresel tarımın ilerleme kaydettiği Çin’de hayvansal kolajenin hayvanları öldürmeden laboratuvar ortamında üretilebileceğine dikkat çekti.



Hücresel tarımda ilk hücrelerin hayvandan elde edilmesinden sonra laboratuvar ortamında yapay olarak hedeflenen madde üretilebiliyor.





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