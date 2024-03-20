Yunan F-16'sı Ege Denizi'nde düştü

Yunanistan'da eğitim için havalanan F-16 savaş uçağı düştü. Pilot otomatik fırlatma sistemiyle kurtulmayı başardı.

Yunan basınına yansıyan haberlere göre, 337 Filo 110'uncu Avcı Kanadı'na ait F-16, Larissa'daki hava üssünden kalkarak 4 savaş uçağıyla eğitim uçuşuna katıldı.



F-16 savaş uçağı, Ege Denizi'ndeki Arsura Adası açıklarında düştü.



Pilot, uçak yere düşmeden otomatik fırlatma sistemiyle kurtulmayı başardı. Yunan yetkililer, arama kurtarma çalışmalarına iki helikopter, iki askeri uçak ve bir firkateynin katıldığını açıkladı.

