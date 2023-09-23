Yunanistan'da günlük çalışma süresi 13 saat oluyor

Yunanistan’da çalışma sürelerini günlük 13 saate çıkarmayı içeren yasa tasarısı Meclis'te kabul edildi. Tasarıya karşı ülke genelinde protestolar düzenlenmiş, greve gidilmişti.

Yunanistan'da günlük çalışma süresi 13 saat oluyor
Foto: Reuters

'da toplu taşımadan kamu kurumlarına kadar birçok alanda genel grev yapıldı. Ülkenin dört bir yanında protesto eylemleri ve mitingler düzenlendi.

TRT 'de yer alan bilgilere göre binlerce çalışan, gecenin geç saatlerine kadar meydanlarda eylem yaptı.

O protestoların sebebi, günlük çalışma süresini 13 saate çıkarmayı içeren yasa tasarısıydı.

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Tartışmalı tasarıyı Meclis'e Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis sundu. Ülke genelinde olaylara sebep olan tasarıya Meclis onay verdi.

Düzenleme günlük çalışma süresinin 13 saate, haftalık çalışma süresinin 78 saate çıkarılmasının önünü açıyor.

Tatil olan pazar günlerinde de çalışılması düzenlemede yer alıyor.  

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