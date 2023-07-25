Yunanistan'da yangına müdahale eden bir uçak düştü: En az 2 ölü

Rodos'taki yangının Yunanistan tarihindeki "en büyük tahliyeye" yol açmasının ardından, sivil savunma yetkilileri Girit adasında aşırı orman yangını riski konusunda uyarıda bulundu. Onlarca, yangına maruz kalan Korfu'dan ise yaklaşık 2 bin 500 kişi tahliye edildi.



Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, dün parlamentoya ülkenin "savaşta" olduğunu söyledi



Yunanistan'da son haftalarda çok yüksek sıcaklıklar görüldü ve sıcaklıkların artarak bazı bölgelerde 44 dereceyi aşması bekleniyor.

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