Zaharova: Saldırıyı DAEŞ'in düzenlediğine inanmak zor

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, cuma günü Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen ve 140 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan terör saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu.



Zaharova yaptığı açıklamada, DAEŞ'in geçen cuma günü Moskova'daki bir konser salonuna en az 140 kişinin ölümüne yol açan saldırıyı gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olabileceğine "inanmanın son derece zor" olduğunu söyledi.



Terör saldırısını DAEŞ'in Horasan kolu üstlenmişti. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus yetkililer, saldırıda Ukrayna ve Batı'nın sorumluluğu olduğunu öne sürüyor.

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