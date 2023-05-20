Zelenski, Hiroşima'daki G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Japonya'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne bizzat katılacağı bildirildi.

Zelenski, Hiroşima'daki G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak

hükümeti, daha önce zirveye video konferans ile katılacağı açıklanan Zelenski'nin Hiroşima'ya geleceğini duyurdu.

Söz konusu ziyaret halinde Zelenski'nin, Rusya'nın saldırılarının başladığı Şubat 2022 sonrası Asya bölgesine ilk gezisi olacak.

Zelenski'nin, liderlerle bir araya gelerek G7 ülkelerinin ile mevcut dayanışmasını pekiştirmeyi hedefleyebileceği belirtildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Zirvenin son gününde Zelenski'nin bizzat katılımıyla G-7 liderleri arasında Ukrayna konulu bir oturum düzenlenmesine karar verildiği" kaydedildi.

Ukraynalı lider, zirve marjında Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüşme de yapacak.

Zelenski, Hiroşima'daki G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak - 1 2023 G7 Liderler Zirvesi, Başbakan Kişida Fumio'nun ev sahipliğinde ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentinde düzenleniyor. 

Japonya'nın ev sahipliğinde ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada ve İtalya liderlerinin katıldığı zirve 21 Mayıs'ta sona erecek.

Zirveye Avrupa Birliği (AB), Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya, Brezilya, Vietnam liderleri ile uluslararası örgüt temsilcileri de davetli.

G7, küresel siyasi ve ekonomik sorunların çözümünde önemli uluslararası platformlardan biri kabul ediliyor.

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