Zelenski, Hiroşima'daki G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak

Japonya hükümeti, daha önce zirveye video konferans ile katılacağı açıklanan Zelenski'nin Hiroşima'ya geleceğini duyurdu.



Söz konusu ziyaret halinde Zelenski'nin, Rusya'nın saldırılarının başladığı Şubat 2022 sonrası Asya bölgesine ilk gezisi olacak.



Zelenski'nin, liderlerle bir araya gelerek G7 ülkelerinin Ukrayna ile mevcut dayanışmasını pekiştirmeyi hedefleyebileceği belirtildi.



Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Zirvenin son gününde Zelenski'nin bizzat katılımıyla G-7 liderleri arasında Ukrayna konulu bir oturum düzenlenmesine karar verildiği" kaydedildi.

Ukraynalı lider, zirve marjında Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüşme de yapacak.

