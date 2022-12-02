Zelenski, Ukrayna'da Rus etkisindeki dini kuruluşlara yaptırım kararını onayladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Ukrayna'da Rus etkisindeki dini kuruluşlara yaptırım kararını onayladığı bildirildi.

Zelenski, Ukrayna'da Rus etkisindeki dini kuruluşlara yaptırım kararını onayladı

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Ukrayna Devlet Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Zelenskiy'nin, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin, Ukrayna'da Rus etkisindeki dini kuruluşlara kişisel ve ekonomik yaptırımları öngören kararını onayladığı belirtildi.

Açıklamada yer alan karara göre, hükümete, Rusya Federasyonu'ndaki dini kuruluşlarının etkisi altında olan dini kuruluşların Ukrayna'da faaliyet göstermesini yasaklayan bir yasa tasarısı hazırlaması için talimat verildi.

Ukrayna Etnopolitika ve Vicdan Özgürlüğü Devlet Hizmetleri de Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin tüzüğünün, Moskova Patrikhanesi ile bağlantısı olup olmadığına yönelik incelenmede bulunacak.

Ukrayna Güvenlik Servisi ile Ulusal Polis'e bağlı güvenlik birimleri, Rus özel servislerinin Ukrayna'nın dini ortamındaki faaliyetlerini tespit çalışmasını hızlandıracak, gerektiğinde kişisel ve diğer kısıtlayıcı yaptırımları uygulayabilecek.

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