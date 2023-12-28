1. Dönem karne günü ne zaman? Sömestr tatili ne zaman başlayacak?

Okullarda 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemin sona ermesiyle birlikte karneler verilecek. 15 tatilde öğrenciler dinlenip ikinci dönem için enerji toplayacak. İşte, karnelerin verileceği tarih...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?



Bakanlık takvimine göre, 22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.



İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?



8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.



11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.



