1. dönem ne zaman bitiyor? Karneler ne zaman dağıltılacak?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilini yapacak. MEB'in takvimine göre, bu yıl okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım'da uygulandı. Tatilin sona ermesiyle 81 ilde yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmen eğitim-öğretime devam ediyor. 11 Eylül 2023'te başlayan eğitim-öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek. Peki, ilk dönem ne zaman bitecek? Öğrenciler ne zaman karne alacak?

1. dönem ne zaman bitiyor? Karneler ne zaman dağıltılacak?

Milli Bakanlığına () bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından ders ve sınavlara devam ediyor. Şimdi ise ilk dönemin biteceği ve karnelerin alınacağı tarih merak konusu oldu.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

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