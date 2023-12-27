1 Ocak'ta okullar tatil mi? Yılbaşı tatili tarihi

1 Ocak 2024’e sayılı günler kala yılbaşı tatili ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Pek çok kişi yılbaşı için plan yaparken öğrenciler ise yeni yılın ilk gününde okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. İşte, 2024 yılbaşı tatili hakkında bilgiler...

1 OCAK 2024'TE OKULLAR AÇIK MI?



Bu yıl yılbaşı 1 Ocak 2024 Pazartesi gününe denk geliyor.



Yılbaşı günü resmi tatil olarak kabul edildiği için 1 Ocak Pazartesi günü okullarda eğitim faaliyeti olmayacak.



1 OCAK TATİL Mİ?



Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor.



31 ARALIK TATİL Mİ?



Her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık resmi tatil değil. Ancak bu sene 31 Aralık tarihi pazar gününe denk geliyor. Hafta sonu tatil yapan kamu, kurum ve kuruluşları bugün tatil olacak..





