15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? (2023-2024 MEB sömestr tatili tarihi)

15 tatilin ne zaman başlayacağı, 2024 yılına kısa bir zaman kala yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Yoğun ders ve sınav temposundan bir süre uzaklaşıp kısa bir tatil yapmak isteyen öğrenciler, yarıyıl tatilinin başlamasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimiyle birlikte okullarda tatil tarihleri belli oldu. Peki, 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? (2023-2024 MEB sömestr tatili tarihi)

2023-2024 tatil takviminin tarafından yayımlanmasıyla birlikte, okullarda 15 tatil, ara tatil ve yaz tatili takvimi belli oldu. Derslere biraz ara vermek ve dinlenmek isteyen öğrenciler, sömestr tatilinin başlayacağı tarihleri sorgulamaya başladı. Peki, 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullarda tatil takvimi belli oldu.

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? (2023-2024 MEB sömestr tatili tarihi) - 1

NE ZAMAN?

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

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