15 tatil (sömestr tatili) ne zaman başlayacak? (2023-2024 MEB tatil takvimi)

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatili tarihi öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Yoğun ders ve sınav temposundan yorulan öğrenciler, biraz dinlenmek ve kafa dağıtmak için 15 tatilin başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, 15 tatil (sömestr tatili) ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?



15 TATİL NE ZAMAN?



Öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?



Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.



Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.