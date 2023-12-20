15 tatil (sömestr tatili) ne zaman başlayacak? (2023-2024 MEB tatil takvimi)

15 tatilin ne zaman başlayacağı, ocak ayına kısa bir zaman kala milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Her yıl MEB tarafından belirlenen takvim kapsamında sömestr tatiline çıkan öğrenciler, bu yıl tatilin başlayacağı zamanı bekliyor. Peki, 15 tatil (yarıyıl tatili) ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?

15 tatil (sömestr tatili) ne zaman başlayacak? (2023-2024 MEB tatil takvimi)

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı tarihi öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Yoğun ders ve sınav temposundan yorulan öğrenciler, biraz dinlenmek ve kafa dağıtmak için 15 tatilin başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, 15 tatil () ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?

NE ZAMAN?

Öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

15 tatil (sömestr tatili) ne zaman başlayacak? (2023-2024 MEB tatil takvimi) - 1

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

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