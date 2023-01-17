15 tatil (yarıyıl tatili) ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? (2022-2023 MEB sömestr takvimi)

15 tatil için binlerce öğrenci geri sayıma başladı. Ocak ayının gelmesiyle birlikte tatil araştırmaları, öğrenciler arasında hız kazandı. Yarıyıl tatilinin başlamasını bekleyen öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan 2023 iş takvimini sorguluyor. Peki, sömestr tatili ne zaman, hangi gün başlayacak? Okulllar ne zaman kapanacak?

15 tatil (yarıyıl tatili) ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? (2022-2023 MEB sömestr takvimi)

Okulların ne zaman yarıyıl tatiline gireceği, Milli Bakanlığı () tarafından paylaşılan 2023 iş takvimi sonrasında belli oldu. Yoğun ders ve sınav temposundan kısa bir süre uzaklaşmak isteyen öğrenciler, büyük bir heyecanla 15 tatili bekliyor. İşte 2022-2023 MEB tarihi.

NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

İKİNCİ ARA NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi.

Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

15 tatil (yarıyıl tatili) ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? (2022-2023 MEB sömestr takvimi) - 1

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona
erecektir.

Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

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