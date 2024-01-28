Okullarda 2. dönem başlangıcı için geri sayım başladı. Yoğun ders temposuna bir süreliğine ara veren ve 15 tatilin keyfini süren öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan tatil takvimini sorgulamaya başladı. Peki, 15 tatil (yarıyıl tatili) ne zaman bitiyor? Okullarda 2. dönem ayın kaçında başlayacak?



YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullar tatil tarihleri belli oldu.



Buna göre; 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayan yarıyıl tatili, 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak ve böylelikle okullarda 2. dönem 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak.



İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?



İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.