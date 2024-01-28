15 tatil (yarıyıl tatili) ne zaman bitiyor? Okullarda 2. dönem ayın kaçında başlayacak?

15 tatilin ne zaman biteceği, tatilde olan yüz binlerce öğrencinin merak edip araştırdığı konular arasında yer alıyor. 22 Ocak itibarıyla yarıyıl tatiline çıkan öğrenciler, okullarda 2. dönem öncesinde hazırlıklarını tamamlamak için tarih araştırmalarına başladı. Peki, 15 tatil ne zaman bitiyor? Okullarda 2. dönem ayın kaçında başlayacak?

15 tatil (yarıyıl tatili) ne zaman bitiyor? Okullarda 2. dönem ayın kaçında başlayacak?

Okullarda 2. dönem başlangıcı için geri sayım başladı. Yoğun ders temposuna bir süreliğine ara veren ve 15 tatilin keyfini süren öğrenciler, Milli Bakanlığı () tarafından yayımlanan tatil takvimini sorgulamaya başladı. Peki, (yarıyıl tatili) ne zaman bitiyor? Okullarda 2. dönem ayın kaçında başlayacak?

NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullar tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayan yarıyıl tatili, 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak ve böylelikle okullarda 2. dönem 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak.

15 tatil (yarıyıl tatili) ne zaman bitiyor? Okullarda 2. dönem ayın kaçında başlayacak? - 1

İKİNCİ ARA NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

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