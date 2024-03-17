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18 Mart'ta okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi?

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle 18 Mart'ta okullarda eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, 18 Mart'ta okullar tatil mi?

18 Mart'ta okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi?

18 Mart'ta okulların işleyişi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler, öğrenci aileleri ve eğitimciler bu konu hakkında araştırma yapıyor. İşte, '18 Mart'ta okullar tatil mi?' sorusunun yanıtı...

YARIN OKULLAR Mİ?

Çanakkale'deki okullarda 18 Mart'ta eğitime ara verilecek.

Çanakkale Valiliği, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle 18 Mart'ta okullarda eğitim öğretime ara verileceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart Pazartesi günü Milli Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilecektir." ifadesi kullanıldı.

DİĞER İLLERDE DURUM

Resmi tatiller mevzuatında 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yer almıyor. Bu nedenle okullar, bankalar ve devlet daireleri açık olacak.

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